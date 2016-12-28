مصدر عسكري يكشف عن خطة هجومية جديدة للقضاء على الانقلابيين





كشف مصدر عسكري رفيع أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية انتقلا من الدفاع إلى الهجوم في كل الجبهات، ويحققا نجاحات كبيرة.

ولفت نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد سيف المحرمي اليافعي في تصريح لـ"عكاظ" لفت إلى أن هناك تحضيرات لعمليات واسعة للقضاء على الحوثيين والنفوذ الإيراني، كما سيطور الجيش من هجومه على الانقلابيين في تعز والبيضاء.

يأتي هذا فيما تدور معارك عنيفة في مختلف الجبهات منذ مطلع الأسبوع الجاري، أهمها نهم وصرواح وبيحان وعسيلان في شبوة بالاضافة الى تعز.

وأكد اليافعي قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن تعرضت قاعدة بياناتها للتدمير والحرق على أيدي الميليشيات، مشيرا إلى أن أجهزة القضاء ستبدأ عملها مطلع عام 2017.

ومنذ سيطرت الانقلابيين على مؤسسات الدولة أواخر 2014 تعطلت أجهزة القضاء، وتحكمت المليشيات بالمحاكم التي ضلت تعمل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها.