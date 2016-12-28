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شاهد بالفيديو.. هروب المشيعين في جنازة قيادي الحوثي أثناء مرور طائرة للتحالف

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 11:12 ص الصحوة نت | متابعة خاصة
شاهد بالفيديو.. هروب المشيعين في جنازة قيادي الحوثي أثناء مرور طائرة للتحالف

 

تداول اليمنيون مقطع فيديو استمر لمدة (38ثانية) يظهر حالة الخوف والرعب الذي انتشر بين المشيعين لجثة أحد قيادات المليشيات الإنقلابية والذي لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال (علي عبداللطيف حجر) في محافظة إب أمس الأول خلال مرور إحدى طائرات التحالف العربي من سماء المحافظة.

 

 وقالت المصادر أن المشيعين تركوا الجنازة و فروا هاربين تكشف حالة الرعب والخوف الذي وصل إليه المليشيات الحوثية ما جعل بعض المشيعين  إلى الارتباك والصراخ الموت للإسلام.

 

ومنذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 حصدت مقاتلات التحالف المئات من عناصر المليشيات بينهم عشرات القيادات الميدانية، ودمرت العديد من الآليات التابعة لهم ناهيك عن استهداف المخازن التابعة لهم.

 

 المصدر | الصحوة نت

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