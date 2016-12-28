الهند تسعى للإفراج عن قس مخطوف في اليمن





قالت الهند الثلاثاء انها "لن تدخر جهدا" للافراج عن قس كاثوليكي خطف في اليمن بعد ظهور شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يطلب المساعدة.





وخطف القس الهندي توماس اوزوناليل خلال هجوم دام شنه مسلحون على دار لرعاية المسنين تديرها "جمعية المبشرين الخيرية" في مدينة عدن جنوب اليمن في مارس الماضي.





ويظهر القس في التسجيل ومدته خمس دقائق ولا يعرف مصدره، وهو يناشد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي والبابا فرنسيس للعمل على الإفراج عنه.





وقال اوزوناليل "اجرى الخاطفون العديد من الاتصالات مع الحكومة الهندية للإفراج عني، وانا حزين لأنه لم يتم بذل جهود جدية في هذا الخصوص".





وردا على ذلك قال وزير الخارجية الهندي سوشما سواراج في تغريدة أن نيودلهي "لن تدخر أي جهد لضمان فك اسر الأب توماس".





وأضاف "لقد شاهدت الفيديو الذي يظهر فيه الأب توم وهو مواطن هندي وحياة كل هندي هي الأغلى بالنسبة لنا".





ونشر الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك الاثنين، الا انه لم يتضح موعد تصويره.





وفي الشريط يقول القس البالغ من العمر 56 عاما ان جنسيته هي السبب الرئيسي وراء عدم حصوله على تعاطف قادة العالم.





وقال "لو كنت قسا أوروبيا، لنظرت السلطات والناس لقضيتي بشكل أكثر جدية ولكان أطلق سراحي".





* فرانس24



