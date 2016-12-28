معارك عنيفة في هذه الأثناء في المخدرة وهيلان غرب مأرب

أفاد مركز سبأ الإعلامي، أن معارك عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء بين مليشيات الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في جبهة المخدرة وهيلان غرب مأرب.

وحسب المصادر، فإن معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء في مختلف مواقع المخدرة وهيلان التابعة لجبهة صرواح آخر معاقل المليشيات الانقلابية في مأرب.





وكان قوات الجيش والمقاومة قد استهدفت أمس الثلاثاء آليات عسكرية للمليشيات في المخدرة.





وبث "مركز سبأ" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف آليات المليشيات الانقلابية.

ورغم الخسائر التي تتلقاها المليشيات الانقلابية في المخدرة وهيلان وصرواح، الا انها تستميت للبقاء في هذه المواقع كونها آخر معاقل لها في محافظة مأرب.

وتشن المليشيات الانقلابية ما بين الحين والآخر قصفاً صاروخياً على الأحياء السكانية من مواقعها في هيلان والمخدرة التي لا تزال تتمركز في بعض منها.

المصدر | الصحوة نت