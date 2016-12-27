الرئيس يضع حجر الأساس لمحطة غازية بقدرة 50 ميجاوات في حضرموت





زار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم المنشئات النفطية بوادي حضرموت، تفقد خلالها منشاءات شركه بترومسيله.

وعقب وصوله وضع الرئيس حجر الأساس للمحطة الكهروغازية التي ستنفذها الشركة خلال الأشهر القادمة لتسهم في تغطية احتياجات منطقة وادي حضرموت خلال الصيف القادم بقدرة 25 ميجا وكلفة قدرها 25 مليون دولار على مرحلتين ، المرحلة الأولى 25 ميجا قامت الدولة باعتماد تمويلها، فيما وجه الرئيس ايضاً بإضافة 25 ميجا لتصبح اجمالا 50 ميجا وات.

ويزور الرئيس هادي محافظة حضرموت برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن زياراته الميدانية للمحافظات المحررة بهدف الاطلاع على الاوضاع الميدانية وتطبيع الأوضاع فيها.



