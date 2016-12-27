عمران: مدير أمن مديرية مسور يهدد مدرس بالسجن بسبب تشغيل قرآن بالمدرسة

قالت مصادر محلية بمحافظة عمران "أن مدير أمن المديرية المدعو عبد الحكيم الحوري المعين من الحوثيين هدّد أحد المدرسين بسبب تشغيل القرآن في الطابور الصباحي في مديرية مسور".

ونقل مركز المستقبل الإعلامي عن مصدر محلي" أن مدير أمن الحوثيين هدد مدير مدرسة عمار بن ياسر بقرية بيت قبّ عزلة بني حور بإيداعه السجن، وذلك بسبب تشغيله آيات قرآنية قبل طابور الصباح في المدرسة ".

وذكر المصدر"أن هذا التصرف المشين من قبل الحوري لاقى استهجانا واستنكارا واسعين من قبل الأهالي الذين اعتبروه تصرفا مرفوضا، كونه تعسفي وليس له مبرر".

وكانت الميلشيات عينت المدعو "الحوري" مدير لمديرية مسور في محافظة عمران وهو برتبة جندي بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة في المحافظة.

يذكر أن ميلشيات الحوثي وصالح زادت من وتيرة الانتهاكات في المدارس في محاولة منها إحكام السيطرة عليها وتمرير مناهجها على إدارة المدرس بالقوة من خلال التهديد وممارسة أخرى.