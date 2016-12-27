مُتحدث: مصرع 17 عنصراً من المليشيات وتحرير موقع كيال الرباح بنهم شرق صنعاء

قال الناطق الرسمي باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي إن أكثر من 17 عنصراً من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في الاشتباكات المستمرة في نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد الشندقي في منشور له على صفحته "بالفسيبوك" أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المواقع منها "كيال الرباح" فيما لا يزال التقدم مستمر.

وأشار الشندقي الى ان المليشيات الانقلابية تلقت ضربات موجعة متتالية في مختلف المواقع في نهم، وتم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعة من قبل مقاتلات التحالف العربي.

ويأتي هذا التقدم لليوم الخامس على التوالي، وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية على وقع ضربات الجيش والمقاومة.





وتقترب قوات الجيش والمقاومة من نقيل بن غيلان المطل على مناطق وقرى أرحب ومشارف العاصمة صنعاء.





المصدر | الصحوة نت