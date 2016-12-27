الرئيسية / آخر الأخبار

مُتحدث: مصرع 17 عنصراً من المليشيات وتحرير موقع كيال الرباح بنهم شرق صنعاء

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 09:17 م الصحوة نت | خاص
مُتحدث: مصرع 17 عنصراً من المليشيات وتحرير موقع كيال الرباح بنهم شرق صنعاء

 

قال الناطق الرسمي باسم مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي إن أكثر من 17 عنصراً من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في الاشتباكات المستمرة في نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وأكد الشندقي في منشور له على صفحته "بالفسيبوك" أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المواقع منها "كيال الرباح" فيما لا يزال التقدم مستمر.

 

وأشار الشندقي الى ان المليشيات الانقلابية تلقت ضربات موجعة متتالية في مختلف المواقع في نهم، وتم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعة من قبل مقاتلات التحالف العربي.

 

 ويأتي هذا التقدم لليوم الخامس على التوالي، وسط انهيارات متسارعة في صفوف المليشيات الانقلابية على وقع ضربات الجيش والمقاومة.


وتقترب قوات الجيش والمقاومة من نقيل بن غيلان المطل على مناطق وقرى أرحب ومشارف العاصمة صنعاء.


المصدر | الصحوة نت

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى