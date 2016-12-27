مقتل وإصابة 10 من المليشيات الانقلابية في مواجهات بتعز

قُتل 3 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 7 آخرين في حين استشهد مقاوم وأصيب 5 في مواجهات بين الطرفين بمناطق مختلفة بمحافظة تعز.

وقال مصدر بالمقاومة إنه تم إفشال محاولة تسلل للمليشيات في محيط معسكر التشريفات والشرف وموقع المكلكل شرق المدينة مصحوبا بقصف مدفعي عنيف من مواقع المليشيا في الحوبان وتبة سفتيل والسلال والجعشة ، تكبدت فيها عناصر المليشيا المتسللة خسائر في الارواح.

وأكد أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع المليشيات التي تقصف المدنيين بشكل متواصل في شرق وشمال وغرب المدينة وتمكنت في قصفها المدفعي على تلك المواقع من احراق طقم في تبة السلال واعطاب دبابة سفتيل شرق المدينة .

وتعرضت الأحياء السكنية في المدينة لقصف عنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المليشيات المتمركزة في تبة الجعشة والسلال وتبة سفتيل والحوبان والحرير شرق المدينة والخمسين والستين شمالا ومفرق شرعب والربيعي وحذران غربا.

كما تعرضت قرى العشملة والعبدلة بمنطقة مقبنة غرب تعز لقصف عنيف بمضادات الطيران من مواقع المليشيا في منطقة عُسيلة العويد بالعبدلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين. وقامت المليشيات بقيادة المتحوث عبدالحكيم العشملي والمكنى بأبو علي باقتحام قرية هوب الوقيع - اخلود مقبنة غرب تعز ونهب منزل المواطن عبد المغني وترويع الاطفال والنساء في المنزل والمنازل المجاورة.