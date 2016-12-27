شبوة: مصرع 38 من المليشيات في حصيلةٍ للعملية العسكرية في يومها الأول بعسيلان





قالت مصادر محلية في محافظة شبوة لـ"الصحوة نت" ان 38 عنصراً من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء في العملية العسكرية التي انطلقت في بيحان وعسيلان.

وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية تلقت ضربة موجعة في عسيلان جراء عملية عسكرية مباغتة فجر اليوم، أودت بالعشرات منهم فيما تم أسر آخرين.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير نقطتي العلم والسليم بمديرية عسيلان، وهما من المواقع الاستراتيجية للمليشيات الانقلابية بالمنطقة.

وكان قد أكد قائد اللواء 21 ميكا العميد / جحدل حنش العولقي سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع استراتيجية في عسيلان شرق شبوة.

وقال العولقي ان قوات الجيش والمقاومة حققت انتصارات ساحقة على المليشيات الانقلابية على صعيد الجبهة الشرقية في المحافظة.





المصدر | الصحوة نت