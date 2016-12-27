الحوثيو ينصبون نقاط تفتيش لإرهاب المعزين في وفاة الشهيد رشاد البعداني

نصب مسلحو المليشيات الحوثية الإنقلابية المسيطرة على محافظة إب نقاط تفتيش جديدة في مديرية بعدان شرق المحافظة. وقالت المصادر المحلية أن المليشيات الإنقلابية المدعومة إيرانياً استحدثت نقاطاً للتفتيش بهدف ثني المواطنين من القدوم لتقديم واجب العزاء في وفاة الشهيد رشاد البعداني الذي استشهد أثناء مواجهته المليشيات الإنقلابية في محافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن منازل بيت البعداني اكتضت بالمعزين غير مبالين بإجراءات المليشيات الإنقلابية التي هدفت إلى إرهابهم وثنيهم.

مصادر محلية أفادت بأن مسلحي الحوثي وصالح نصبوا اليومين الماضيين نقطة تفتيش في منطقة مفرق مزاحم بمديرية بعدان على خلفية تنظيم أهالي الشهيد رشاد البعداني لعزاء بعد رحيل أحد وجهاء المديرية.

المصادر قالت بأن مليشيا الحوثي وصالح بقيادة المدعو "أبو هارون" تقوم بتفتيش المواطنين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء لقبيلة بيت البعداني ، وتقوم بتوثيق وتسجيل أسماء الذين يقدمون واجب العزاء بالشهيد البعداني.