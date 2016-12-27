الرئيس يهنئ أبناء شبوة بالانتصارات الساحقة على المليشيات في بيحان وعسيلان

هنأ رئيس الجمهورية خلال اتصالاً هاتفيا بمحافظ محافظة شبوة (أحمد لملس) بالانتصارات الساحقة التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية بمديرتي بيحان وعسيلان في طريق تحرير اليمن من الميليشيا الطائفية الكهنوتية الحالمة بالعودة باليمن الى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة.

وفي الإتصال أطلع رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع العسكرية في المحافظة، وحمل المحافظ نقل تحياته إلى قادة الألوية والوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية الباسلة وكافة الجنود المجهولين الذين يصنعون المآثر والنصر حتى تحرير كل شبر من ارض الوطن والقضاء على الميليشيا الباغية.

ونوه رئيس الجمهورية ببسالة أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وابناء شبوة كافة في مواجهة الميليشيا الانقلابية ..

مؤكدا ان النصر سيكون حليف الشرعية التي توافق عليها الجميع لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدل والمساواة وسيادة القانون.