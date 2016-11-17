رئيس الحكومة في تأبينية الشدادي: فقدنا بطلا عظيما.. وحان الوقت لمكافأةمأرب

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن موقف الحكومة ثابت مع شعبنا وأنه لا يمكن لأي مفاوضات أن تتم إلا عبر المرجعيات الثلاث.

وأضاف بن دغر في كلمة له في أربعينية الشهيد اللواء الركن عبدالرب الشدادي، أن مفتاح حل الأزمة يبدأ بانسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح.

وقال أن حكومته ستولي اهتماما كبيرا بالشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وأن حكومته في إطار عمل مؤسسة أو هيئة لأسر الشهداء وأبنائهم، منوها إلى أن حكومته خصصت مبلغ مليوني دولار لعلاج جرحى الحرب.

وأشار بن دغر إلى أن الوطن بحاجة إلى أبطال أمثال الشهيد الشدادي الذي ترك لنا وطنا أمانة في أعناقنا، وأثبت أنه أهلا للبطولة والشجاعة والإخلاص.

وأضاف أن الشهيد الشدادي ذكرنا بالشهيد علي عبدالمغني الذي استشهد في صرواح بمارب وشهداء الثورة الأوائل، مؤكدا أن الشعب اليمني سينتصر ضد جحافل الانقلاب.

وأكد أن مارب قدمت الكثير من ثرواتها لأبناء الشعب اليمني ويجب أن تكافأ، مشيرا إلى أن هناك قرارا رئاسيا لتخصيص 20% من عائدات الثروات لصالح مشاريع التنمية في المحافظة وسيطبق القرار على كل المحافظات التي فيها ثروات.

من جانبه قال محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة أن مناسبة تأبين الشهيد الشدادي جاءت تزامنا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعون ليوم جلاء أخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، وكذلك تزامنا مع الانتصارات المتلاحقة التي تحققها المقاومة والجيش الوطني في أكثر من جبهة، وأنه لا صوت يعلوا فوق صوت الشعب.

وأضاف العرادة أن على الأمم المتحدة أن تدرك أن مليشيات الحوثي صارت عبئا على اليمن وعلى المجتمع الدولي، وأنه يجب أن توضع في صدارة الجماعات الإرهابية المتطرفة بسبب ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات.

وقال "إن أهم تكريم للشهداء هو المضي في دربهم والعمل بكافة الوسائل لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة وترسيخ النظام والقانون لا مكان فيه للمليشيات.

من جانبه تحدث نجل الشهيد سيف عبدالرب الشدادي عن سيرة والده الشهيد وعن بطولاته ومواقفه، وأن هناك أبطالا خلفه يسيرون على نهج الشهيد.

وأضاف سيف الشدادي أن دماء القادة وقود للثروات، وأننا على طريقهم سائرون حتى نطهر الوطن من شرذمة الكهوف القادمة من ما قبل التاريخ، وأنه لا يأس ولا قنوط ولا وهن.

وطالب نجل الشهيد الحكومة اليمنية والقيادة السياسة أن لا تفرط في دماء الشهداء وأن يمضوا لتحقيق طموحهم وهو تحرير الوطن، داعيا إلى عدم الانجرار إلى أي مفاوضات تخون دماء الشهداء مهما كانت المبررات. وفي الحفل الذي حضره عدد من وزراء الحكومة وعدد من القيادات العسكرية ألقيت قصائد شعرية، وأناشيد حماسية، وريبورتاج حول سيرة الشهيد الشدادي.

الجدير بالذكر أن عبدالرب الشدادي قائد المنطقة الثالثة استشهد في السابع من اكتوبر الماضي أثناء مواجهة شرسة مع مليشيات الحوثي بمنطقة صرواح محافظة مارب.

