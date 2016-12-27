الفريق الأحمر يشيد بانتصارات الجيش في بيحان وعسيلان

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اتصال هاتفي بمحافظ شبوة احمد لملس ووكيل اول المحافظة محمد بن عديو وقادة الألوية العسكرية في بيحان وعسيلان ، على مستجدات الأوضاع وما حققه أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من انتصارات عظيمة في سبيل استعادة الدولة ودحر الميليشيات الانقلابية.

وأشاد الفريق الأحمر بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة وبمساندة كبيرة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد الفريق اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعته للانجازات العسكرية التي يسطرها الأبطال بدمائهم الزكية في بيحان وعسيلان ومختلف جبهات القتال.

كما نوه بدور أبناء شبوة الأحرار ومساندتهم للجيش والمقاومة.. مشدداً على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير وتطبيع الأوضاع في المحافظة.