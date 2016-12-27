إب:مواطن ينتقم لإهانته ويقتل أحد عناصر الحوثي ويصيب آخر

قتل أحد عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخر إثر اشتباكات مسلحة بين عدد من عناصر المليشيات وأحد المسلحين من أسرة بيت الحبيشي في محافظة إب.

وقالت مصادر محلية أن تبادلاً لإطلاق النار جرى ظهر اليوم بين مسلحين من مليشيات الحوثي وبين شاب تعرض لإهانات من المليشيات بجوار أحد منازل بيت الحبيشي في منطقة مفرق جبلة في مدينة إب.

الأمر الذي دفع مليشيا الحوثي لمحاصرة منزل الحبيشي بعد مغادرته إلى مكان مجهول عقب الحادثة، وقامت المليشيا الحوثية باختطاف 2من أقارب الشباب بعد محاصرة منزله الذي يقع أمام بوابة قيادة معسكر قوات الأمن الخاصة في إب.

وتعيش محافظة إب حالة من الفوضى الأمنية الممنهجة من قبل مسلحي مليشيا الانقلاب منذ سقوط إب منتصف أكتوبر من العام 2014م مما جعل يفقدون الأمن ويعيشون حالة من التذمر الواسع نتيجة استهداف السكينة العامة والتعايش المجتمعي التي كانت تنعم به محافظة إب بحسب العديد من أهالي المحافظة.