على خلفية تصريحات كيري.. مساعد وزير الخارجية الامريكي يعتذر رسمياً للرئيس هادي

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي صباح اليوم في مقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن السفير ماثيو تولر.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد عبرا نائب مساعد وزير الخارجيه الامريكي والسفير الامريكي عن تقديرهما لمجمل الجهود التي بذلها الرئيس لمصلحة بلده ومجتمعه خلال مختلف المراحل الماضية.

وسلم مساعد الخارجية الامريكي الرئيس هادي عدة رسائل من وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الاعلام التي اخرجت الامر عن سياقه.

و فيما يتصل بالسلام، قال مساعد الخارجية الامريكي أنه لا يمكن للسلام ان يتحقق الا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها اساس السلام وداعية دائمة له خلال محطات السلام والمفاوضات المختلفة.

وأضاف: ان خارطة الطريق هذه لا تعد اتفاقيه بل مرشدا ودليل اولي لبدء واستئناف المفاوضات التي يمكن طرح فيها ومن خلالها ما يمكن لانجاح فرص السلام دون تدخل او ضغوط من احد باعتبار الحل في النهاية يصنعه اليمنيون انفسهم.

وخلال اللقاء اشار الرئيس عبدربه منصور هادي الى جهود الحكومة نحو السلام وخطواته العملية الصادقة التي بذلت خلال المراحل المختلفة وتعاطي الحكومة الايجابي نحو السلام المرتكز على المرجعيات والقرارات ذات الصلة.. مجددا تمسكه الصادق نحو السلام الذي يحقن الدماء ويحقق السلام المستدام.

وسلم الرئيس للسفير الامريكي رسالة خطية للرئيس المنتخب دونالد ترامب تتعلق بواقع اليمن وعلاقاته مع الولايات المتحدة في ظل الادارة الجديدة.

هذا وكان جون كيري قد ادلى بتصريحات عقب لقائه وفدا من مليشيات الحوثي في عمان، قال فيها ان جميع الاطراف اتفقت على وقف اطلاق النار وتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية الشهر القادم.

ونفت الحكومة رسمياً ما ورد على لسان جون كيري معتبرة ان أي سلام خارج المرجعيات يعد وهما ليس الا.



