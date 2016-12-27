الضالع: ستة قتلى من الميلشيات في غارات للتحالف جنوب مدينة دمت

قتل ستة من ميلشيات الحوثي وصالح بالإضافة إلى تدمير طقم ظهر اليوم الثلاثاء في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع جنوب دمت بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر لـ "الصحوة نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مواقع وتجمعات ميلشيات الحوثي وصالح في جبل ناصة وقرية العرفاف جنوب دمت شمال المحافظة.

وأفادت المصادر "أن الغارات حققت أهدافها وسط مواقع وكهوف المليشيات بجبل ناصة وشوهدت النيران تشتعل وسط احد الأطقم في أعلى قمة جبل ناصة".

وتسيطر ميلشيات الحوثي على مدينة دمت منذ أكثر من عام، في الوقت التي تشن فيه قصف عشوائي على مناطق سيطرة المقاومة في مديرية مريس وتخلف ضحايا مدنيين.

يذكر أن معارك مستمرة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في جبهات القتال بمديرية مريس وجبهة حمك الحدودية مع محافظة إب حيث تتكبد الميليشيات خسائر يومية.