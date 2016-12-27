قائد اللواء 21 بشبوة يُعلن إحكام سيطرة الجيش على مواقع استراتيجية بعسيلان "صور"





أكد قائد اللواء 21 ميكا العميد / جحدل حنش العولقي سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع استراتيجية في عسيلان شرق شبوة.

وقال العولقي ان قوات الجيش والمقاومة حققت انتصارات ساحقة على المليشيات الانقلابية على صعيد الجبهة الشرقية في شبوة - بيحان وعسيلان.

وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير نقطتي العلم والسليم بمديرية عسيلان، وهما من المواقع الاستراتيجية للمليشيات الانقلابية بالمنطقة.

وأشار العميد العولقي الى ان قوات الجيش والمقاومة باغتت المليشيات الانقلابية فجر اليوم وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والعدة، وذاقت مرارة الهزيمة المدوية.

العميد العولقي أكد استمرار مطاردة المليشيات حتى يتم تحرير ما تبقى من مواقعها في محافظة شبوة.

المصدر | الصحوة نت



