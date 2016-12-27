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محافظ صعدة يكشف عن مصانع ايرانية للسلاح في صعدة ويدعو الى محاكمة طهران

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 11:33 ص الصحوة نت | متابعة خاصة
محافظ صعدة يكشف عن مصانع ايرانية للسلاح في صعدة ويدعو الى محاكمة طهران


قال محافظ صعدة هادي طرشان  إن إيران تقف وراء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عقدين، كونها تنفذ بسلاح إيراني وتخطيط مباشر من خبراء إيرانيين.

 

وشدد طرشان في تصريحات لصحيفة "عكاظ" على ضرورة محاكمة إيران على تورطها في جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني.


 وأكد طرشان أن إيران أنشأت ورشاً لصنع الأسلحة والألغام والمتفجرات في بعض مناطق صعدة، ودربت الحوثيين على عمليات الإنتاج.

 

واشار  إلى أن قوات الجيش نزعت أكثر من ألف لغم من الالغام في جبهتي البقع وعلب، كما استولت على أسلحة أخرى متطورة.

 

وكان قد اعلن الجيش الوطني الأسابيع الماضية عن وجود خبراء ايرانيين في صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع، مؤكداً مصرع خبير ايراني في جبهة حرض بغارة لمقاتلات التحالف.

 

وأثناء المعارك الدائرة في جبهتي حرض وميدي، القت قوات الجيش القبض على قيادي حوثي من بيت "العابد" وفي حوزته ارشادات باللغة الفارسي، واعترف بتلقيه تدريب على يد خبراء ايرانيين.


وزار وفد حوثي  مطلع الشهر الجاري ايران والتقى بعدد من المسؤولين الايرانيين.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

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