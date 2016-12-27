تفكيك عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار في المكلا





قالت مصار أمنية في مدينة المكلا بحضرموت إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار في منطقة جول المسحة غرب مدينة المكلا.

وأكدت المصادر أن المتفجرات كانت مزروعة في جانب الطريق العام بالمنطقة وقد تم ربطها بأجهزة تفجير عن بُعد، ليتم تفجيرها.

وخلال الأشهر الماضية نفذ تنظيم القاعدة عدة هجمات ضد قوات الجيش في المدينة خلفت شهداء وجرحى.

وكان قد وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع ضم قيادات عسكرية أمس الإثنين برفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات والاختلالات التي قد تتمثل في التخريب والتهريب وزعزعة الاستقرار في حضرموت، والمدن المجاورة لها.

ويزور الرئيس هادي وعدد من المسؤولين مدينة المكلا وذلك ضمن الزيارات الحكومية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة وتطبيع الأوضاع فيها.

الصحوة نت | متابعة خاصة