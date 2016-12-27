تقدم مباغت لقوات الجيش في عسيلان بشبوة وتحرير مواقع مُهمة من قبضة المليشيات

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شبوة من تحرير مواقع مهمة في مديرية عسيلان صباح اليوم الثلاثاء.

وعلمت "الصحوة نت" من مصادر محلية، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع السليم والساق بمديرية عسيلان وسط فرار جماعي للمليشيات الانقلابية.

وقالت المصادر، إن وحدات من اللواء 21 مدعوماً بالمقاومة الشعبية سيطرت بشكل كلي على حيد بن عقيل وهجر بن كحلان وهي أهم معاقل المليشيات في عسيلان.





المصادر أكدت سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية، فيما تم أسر عدد منهم.

وتعد هذه المواقع المحررة من أهم مواقع المليشيات الانقلابية في المنطقة وكانت تشن قصفاً صاروخياً منها على مناطق وقرى عسيلان.

يأتي هذا التقدم وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيات الانقلابية في ذات المنطقة.

المصدر | الصحوة نت