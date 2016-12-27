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تعز: إنهيارات في صفوف المليشيات وسط تقدم للجيش والمقاومة شرق المدينة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 12:52 ص الصحوة نت - تعز
تعز: إنهيارات في صفوف المليشيات وسط تقدم للجيش والمقاومة شرق المدينة


أكدت مصادر خاصة حدوث إنهيارات في صفوف مليشياj الحوثي والمخلوع في جبهات القتال، بعد تلقيهم ضربات موجعة ومتلاحقة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق مدينة تعز.


يقترب الجيش مسنودا بالمقاومة من معسكر التشريفات والقصر الجمهوري، أهم تحصينات المليشيات.


وأكدت المصادر أن قيادة المليشيات عمدت الى توقيف المصاريف اليومية لمرتزقتها من المتحوثين في منطقتي الربيعي وحذران غرب المدينة، مطالبةً من يرغب منهم بإستلام مخصصاته الإنتقال الى مواقعها شرق المدينة للدفاع عن القصر والمواقع المحيطة به.


وأشارت الى أن تلك المطالب قوبلت بالرفض من قبل المتحوثين الذين يرفضون فكرة الإنتقال الى الجبهات المتقدمة شرق المدينة، وقد نفذوا وقفة إحتجاجية جوار مصنع الطلاء في منطقة الربيعي، مطالبين من خلالها بصرف مستحقاتهم من قبل قياداتهم.


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