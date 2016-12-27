مارب: المئات يشيعون الشهيد البعداني

شيع اليوم الإثنين جثمان القيادي البارز بالجيش الوطني الشهيد رشاد علي البعداني إلى مثواه الأخير بمحافظة مأرب.

ولف جثمان الشهيد وفقيد الوطن رشاد البعداني بالعلم الوطني وسط حضور كبير من محبي الشهيد وعدد من قيادات الجيش والمقاومة بمحافظة مأرب وجمع غفير من المواطنين.

وتم تشييع الشهيد مع اثنين من شهداء الجيش الوطني والذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن للدفاع عن الجمهورية والأرض والعرض.

وعدد المشيعون المناقب الوطنية والملاحم التي سطرها الشهيد البعداني ورفاقه في جبهات القتال ضد المليشيا الإنقلابية ، كما تطرقوا لأدوار الشهيد في جبهات المقاومة بمحافظتي إب والضالع بمديرية بعدان ومدينة دمت.

والتحق الشهيد البعداني بالمقاومة الشعبية إبان المعارك التي دارت في مديرية بعدان في أغسطس من العام الماضي مع القيادي البارز بالمقاومة نايف الجماعي وانتقل بعدها إلى مدينة دمت ومن ثم إلى مأرب مقاتلاً في صفوف المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني.

والشهيد "البعداني" أحد القيادات الميدانية لحزب الإصلاح في مديرية بعدان ومحافظة إب وأستاذ تربوي وواعظ ديني وشخصية اجتماعية تحظى باحترام واسع من أبناء مديريته وأبناء المحافظة .

ونعى المجلس العسكري بمحافظة إب وقيادة محور إب الشهيد البعداني ، داعيين كافة منتسبيها لمزيد من التضحيات والاقدام على ذات الخطى الذي تصدرها الشهيد البعداني ورفاقه.