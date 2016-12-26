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مقتل وإصابة 9 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

الأثنين 26 ديسمبر 2016 09:46 م الصحوة نت - تعز
مقتل وإصابة 9 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل 4 من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب 5 آخرون اليوم الاثنين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز.

في المقابل استشهد اثنين وأصيب 7 من قوات الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد مدنيين وإصابة 4 في قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

ودارت الاشتباكات بين الطرفين شمال وغرب المدينة وتعرض طريق هيجة العبد الواصل بين عدن وتعز لقصف من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في الأحكوم جنوب تعز لمنع حركة سير المركبات .

وفي جنوب المدينة، اندلعت مواجهات بين الجانبين في الأقروض بالمسراخ والصلو. من جهتها، واصلت المليشيات قصف الأحياء السكنية في المدينة من مواقعها المتمركزة في شرق وشمال وغرب المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 

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