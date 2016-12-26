مسلحون مجهولون يلقون قنبلة على منزل أمين عام محلي محافظة الضالع

أصيب ٣ من مرافقي أمين عام محلي محافظة الضالع محمد غالب العتابي مساء اليوم الاثنين نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقيت على سور منزله بقرية " الوعرة " من قبل مجهولين.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن مجهولين ألقوا بقنبلة يدوية على حراسة منزل العتابي في قرية الوعرة بمديرية الضالع عقب صلاة العشاء ،ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد حراسته ومرافقيه بإصابات مختلفة.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها حيث كان مسلحون قد ألقوا قنبلة على حوش منزل العتابي في ذات المكان نهاية العام الماضي انفجرت بجوار السيارة ولم تخلف أي إصابات بشرية .

يذكر أن العتابي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العام ٢٠٠٨م إثر كمين مسلح قام به مجهولون في منطقة الوبح عام ٢٠٠٨م أثناء توجهه إلى العمل أصيب خلالها بجراح خطرة في يده اليمني، نقل على إثرها للعلاج في الخارج.

ويعد محمد غالب العتابي الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع، هو ممثل اللقاء المشترك عن التجمع اليمني للإصلاح، في انتخابات المجالس المحلية في العام ٢٠٠٦ م وهو الأمين العام الوحيد من غير حزب المخلوع صالح على مستوى محافظات الجمهورية.