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هيئة تدريس جامعة حجة يدينون اختطاف زميلهم ويطالبون بالافراج عنه

الخميس 17 نوفمبر 2016 01:18 م الصحوة نت - حجة
هيئة تدريس جامعة حجة يدينون اختطاف زميلهم ويطالبون بالافراج عنه شعار جامعة حجة

دان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة وجميع العاملين بكلية التربية  بجامعة حجة بشدة اختطاف زميلهم الدكتور عبد العزيز الورقي قبل 3 أيام وهو في طريقه لأداء عمله التدريسي بالكلية، مطالبين في بيان لهم الجهات الأمنية في المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيات بالكشف عن مصير زميلهم وإطلاق سراحه. 

وأكدت الهيئة أن زميلهم (الورقي) تعرض للاختطاف من قبل جهة قالو انها مجهولة- اثناء ذهابه لتادية عمله في الكلية مشيرين إلى تخوفهم من تكرار سيناريو الإختطاف ليطال زملائهم الأكاديميين في الكلية والجامعة.

يذكر  أن مليشيا الحوثي والمخلوع قامت باختطاف الدكتور عبد العزيز الورقي على خلفية مطالبته بصرف المرتبات في جامعة حجة والموقفة للشهر الثالث على التوالي ، ومطالبة المليشيا للموظفين  واﻷكاديميين في الجامعة بالتبرع للبنك المركزي ودعم  ما تسميه المليشيا المجهود الحربي لدعم الحرب التي تشنها على أبناء اليمن في كافة جبهات القتال


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