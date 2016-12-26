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عمران:الحوثيون يختطفون المهندس الحريبي ويقتادوه إلى جهة مجهولة

الأثنين 26 ديسمبر 2016 08:03 م الصحوة نت _ متابعات
عمران:الحوثيون يختطفون المهندس الحريبي ويقتادوه إلى جهة مجهولة

أكدت مصادر محلية في مديرية القفلة في محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة المليشيات الإنقلابية بأن مليشيا الحوثي وصالح المسلحة اخطفت المهندس عارف الحريبي من أبناء محافظة مأرب دون أي تهمة تذكر.

وقالت المصادر أن عدد من مسلحي الحوثي بقيادة المدعو أبو إبراهيم قامت قبل خمسة أيام باختطاف المهندس الحريبي واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن الحريبي جاء إلى مديرية القفلة وسكن فيها منذ عشرين عاما تقريبا، ولديه ورشة لحام يعمل فيها، ويعول ثلاث أسر، كما يعد أحد قيادات الحزب الاشتراكي في محافظة حجة.

وناشدت أسرة المختطف الحريبي المنظمات الإنسانية والحقوقية الكشف عن مكان احتجازه، حيث أنها لا تعرف عنه شيئا حتى اللحظة، كما ذكرت أنه يعاني من مرض في القلب وارتفاع في ضغط الدم. 

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