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هيئة التدريس بجامعة صنعاء تبدأ بالإضراب الشامل مطلع يناير القادم

الأثنين 26 ديسمبر 2016 07:44 م الصحوة نت - خاص
هيئة التدريس بجامعة صنعاء تبدأ بالإضراب الشامل مطلع يناير القادم

 

 قالت نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء، إنها سترفع الشارات الحمراء مطلع يناير القادم لثلاثة أيام.

 

وأكدت النقابة في بيان لها حصلت "الصحوة نت" على نسخة منها، أكدت أنها ستضرب عن التدريس بصورة جزئية في الرابع والخامس من يناير القادم.

 

وأشارت النقابة الى ان أعضاء هيئة التدريس سينفذون اضراباً شاملاً في 7 يناير اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال فترات الاضراب الجزئي.

 

وتطالب هيئة التدريس بصرف كافة المرتبات المتأخرة، وتصحيح كافة المخالفات الأكاديمية والادارية والمالية في الجامعة، بالإضافة الى اطلاق سراح المعتقلين من أعضاء هيئة التدريس.

 

المصدر | الصحوة نت

   

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