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نائب الرئيس يوجه بسرعة صرف مرتبات منتسبي العسكرية الخامسة

الأثنين 26 ديسمبر 2016 07:22 م الصحوة نت | متابعة خاصة
نائب الرئيس يوجه بسرعة صرف مرتبات منتسبي العسكرية الخامسة


عقد  نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح اليوم لقاء مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة صرف مرتبات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة عثمان مجلي بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب اللواء صغير عزيز للاطلاع على جهود ترتيب آليات صرف المرتبات.

 

وفي اللقاء وجه نائب الرئيس بالإسراع في صرف رواتب ومستحقات الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة.

 

وأشاد نائب الرئيس ببطولات الجيش الوطني في المنطقة الخامسة ومختلف المناطق العسكرية وما يقدمونه من تضحيات في سبيل استعادة الشرعية.

 

وكان قد طالب عدد من منتسبي المنطقة الخامسة قيادة الشرعية بسرعة صرف مرتبات المنطقة الموقوفة منذ ثلاثة اشهر.

 

وبدأت لجان صرف المرتبات في عدد من المناطق بعملية صرف مرتبات الجيش، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

 

الصحوة نت | متابعة خاصة

 

 

 

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