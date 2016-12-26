الرئيس يرأس اجتماعاً للقيادات العسكرية للمنطقتين الأولى والثانية

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم اجتماعاً ضم القيادات العسكرية في إطار المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية بمحافظة حضرموت. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك

و قال رئيس الجمهورية" ان حضرموت اليوم تتعافى بعد دحر فلول الإرهاب واذرع الانقلاب التي عبثت بالوطن ومقدراته والتي كان للشعب اليمني وقفات شجاعة في الدفاع عن ذاته ومكتسباته المتمثلة بعملية الاتفاق والوفاق التي أفرزتها مخرجات الحوار الوطني وارتد عنها الانقلابيين".

موجهاً الجميع برفع الجاهزية لمواجهة التحديات والاختلالات التي قد تتمثل في التخريب والتهريب وزعزعة الاستقرار وسكينة المواطن. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية التدريب والتأهيل للمجندين الجدد، موجهاً باعتماد استيعاب المجندين الجدد في إطار وحدات الجيش الوطني.