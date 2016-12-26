ذمار: قيادات الميلشيات تجبر مشايخ ذمار على الدفع بمقاتلين إلى الجبهات

كشفت مصادر قبلية عن "قيام محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين حمود عباد ومشرف المحافظة محسن الطاووس ” أبو عادل” بإجبار قبائل آنس وعنس والحداء بالدفع بمقاتلين إلى الجبهات بعد تكبدهم خسائر خلال الأيام الماضية".

وأفادت المصادر"أن عباد والطاووس نفذوا زيارات ميدانية لعدد من المشايخ إلى منازلهم بغرض إجبارهم على الدفع بمقاتلين, وتهديدهم بسحب الامتيازات التي قدمت لهم خلال الفترات الماضية من سيارات وأطقم عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والأموال".

وهددت قيادات الميلشيات بفصل أقرباء مشائخ القبائل من المناصب حكومية التي تعيينهم فيها مؤخرا من قيل سلطات ميليشيات الحوثي وصالح.

ووفقا للمصادر "فإن شقيق زعيم الحوثيين "يحيى بدر الدين الحوثي" والذي تم تعيينه مؤخراُ وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب, أبدى غضبه من موقف بعض المشايخ لدى زيارته الأخيرة للمحافظة".

وتعمل ميلشيات الحوثي وصالح على الدفع بأبناء القبائل إلى جبهات القتال من خلال التحشيد المستمر في أوساط المشائخ والوجاهات الاجتماعية بالإضافة إلى المدارس مؤخراً، بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الجبهات خلال الأيام والماضية.