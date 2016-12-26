شبوة: قتلى وجرحى حوثيين في قصف مدفعي لتجمعاتهم في منطقة عسيلان

لقي عدد من عناصر مليشيات الإنقلاب التابعين للحوثي والمخلوع صالح مصرعهم وجرح آخرين في قصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم من قبل الجيش الوطني بمنطقة عسيلان في محافظة شبوة.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت صباح اليوم مواقع الميليشيات الانقلابية في محطة السليم غرب مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وكان طيران التحالف قد نفذ غارتين جويتين صباح اليوم في جبهة نهم ودمّر 3 أطقم للمليشيات وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح، فيما تمكنت وحدات من الجيش الوطني من التقدم في جبهة نهم وحررت قرن ودعة وقرية سرحان وأجبرت المليشيات على الفرار.