لوبي الفساد بوزارة الداخلية ينهب مرتبات عدد من الأشهر لمنسوبي الوزارة في المحافظات المحررة

أكدت مصادر خاصة أن مليشيات الحوثي وصالح في وزارة الداخلية نهبت المرتبات الخاصة بمنتسبي الداخلية في المحافظات المحررة لعدد من الأشهر بداية العام 2015.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات المخولين في وزارة الداخلية بالملف المالي كانوا ينهبون مرتبات عدد من المحافظات -البيضاء والجوف ومأرب وتعز- من خلال تحويلها إلى البريد في تلك المحافظات ثم سحبها مرة أخرى نظرا لعدم مقدرة الضباط والافراد على سحبها بسبب اغلاق مكاتب البريد في تلك المحافظات.

ويحتفظ موقع (الصحوة نت) بكشوفات مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس للعام 2015م من الهيئة العامة للبريد والتي تم توقيفها وسحبها وتوريدها عن طريق اللجان التابعة للمليشيات في تلك المكاتب.

وكشفت المصادر أن مرتبات الموظفين في محافظة تعز التي كان يتم إيقافها ومصادرتها كان يتم سحبها عن طريق أحد عناصر المليشيات في المحافظة (العقيد محمد الدرب) وتوريدها إلى صندوق (أبو حمزة الدمشقي ومشرفي المحافظة) وتقاسمها بدلا من إرجاعها إلى حساب الوزارة.

وتحدثت المصادر عن وجود لوبي فساد تابع للمليشيات الحوثية داخل وزارة الداخلية يعمل على حرمان أبناء المحافظات المحررة من مرتباتهم، ويقود هذا اللوبي مشرف المليشيات المدعو (أبو حمزة) الذي صار جندياً ثم عقيداً فعميداً ثم لواءا خلال خمسة أشهر من العام 2016م ليتم تعيينه مؤخراً مفتشاً عاماً لوزارة الداخلية.

ويتعمد (الدمشقي) الذي تسلم دور التفتيش في الوزارة عرقلة معاملات الأفراد المنتمين للداخلية ويعمل على إقصاء وفصل الكثير من أبناء المحافظات الخارجة عن سيطرتهم.

ويضم لوبي الفساد في الداخلية المدعو علي سالم الصيفي أمين صندوق الظل الذي كان جنديا فتم ترقيته إلى عقيد ثم عميد وكان مخططاً أن يعين وكيلاً للوزارة خلال الفترة السابقة، ويقوم الصيفي بعملية نهب لأموال الوزارة بعد تحويلها من حساب البنك المركزي إلى كاك بنك عبر نافذين ليتم استلامها وإيداعها في خزائن الحوثي.