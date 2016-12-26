قيادة محور إب والمجلس العسكري ينعون شهيد الوطن الشيخ رشاد البعداني

دعت القيادة العسكرية بإب كافة منتسبيها لمزيد من التضحيات والاقدام على ذات الخطى الذي تصدرها الشهيد رشاد البعداني.

وزفت قيادة محور اب وقيادة المجلس العسكري للمقاومة الشعبية بمحافظة اب لكل أبناء القوات المسلحة الأبطال، ولأبناء محافظة اب الأشاوس وللشعب اليمني المقاوم نبأ ارتقاء الشهيد البطل رشاد البعداني شهيداً بإذن الله تعالى مقاتلا في الصفوف الاولى يتصدى لقوى البغي والعدوان الظلامية الانقلابية والتي أرادت نشر الموت والخراب واستعباد الناس ونال الشهادة الدفاع بجبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف في بيان لها: وإنه بهذه التضحية العظيمة كان تجسيداً حياً للمبادئ التي يؤمن بها ودعى إليها طوال حياته رحمه الله .

وختم البيان "لقد ارتقى شهيداً على ذات الدرب الذي سار عليه المئات من أبناء المحافظة الأبطال بمختلف الجبهات والميادين ،أولئك الأشاوس الذين خلدوا اسم المحافظة بأحرف من نور وضربوا أروع الأمثلة في سبيل رفعة هذا الوطن".

نص البيان

بيان نعي: قال تعالى (﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾)

يسر قيادة محور اب وقيادة المجلس العسكري للمقاومة الشعبية بمحافظة اب أن تزف لكل أبناء القوات المسلحة الأبطال ،ولأبناء محافظة اب الأشاوس وللشعب اليمني المقاوم نبأ ارتقاء الشهيد البطل رشاد البعداني شهيداً بإذن الله تعالى في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

ورغم أن رحيل شخصية بحجم الشيخ رشاد البعداني يمثل فاجعة كبيرة وخسارة فادحة إلا أن ما يخفف حجم المصاب هو استشهاده وهو في الصفوف الأولى يتصدى لقوى البغي والعدوان الظلامية الانقلابية والتي أرادت نشر الموت والخراب واستعباد الناس.

وإن قيادة محور اب والمجلس العسكري وهي تشارك أبنائها جنود وضباط المحور، وكل رجال المقاومة وجماهير محافظة اب هذا المصاب فإنها تدعو كل منتسبيها الأبطال إلى مزيد من التضحية والفداء و الإقدام و السير على ذات الدرب الذي سار عليه الشهيد رشاد البعداني دفاعا عن تراب الوطن و قيم الخير الحق و إحقاقا ونصرة للمستضعفين ، حيث كان الشهيد رحمه الله مجسدا لقيم النبل والصدق والإخلاص والتفاني طوال حياته،وقدم نموذجاً للخصال الحميدة في كل الميادين التي خاض غمارها .

و كان من السباقين حين نادى منادي الوطن للذود عن كرامته ضد عصابات الهمج الغزاة وقدم مع رجال المقاومة دروساً في التضحية والإقدام ،وكانوا من أوائل من تصدى للميليشيات الحوثية في جبهة بعدان مدافعا عن الدين والوطن ،حتى انضم مع إخوانه في المقاومة إلى الجيش الوطني ليواصله جهاده وتضحيته متنقلا بين صفوف الجيش في مختلف المواقع والجبهات ضمن كتائب التوجيه المعنوي للواء 55 حتى استشهاده صباح أمس وهو مع أبنائه وإخوانه من الجيش الوطني في الصفوف الأمامية لجبهة نهم يقوم بدوره الوطني، ليلقى الله شهيدا وهو مقبلا غير مدبر .

وإنه بهذه التضحية العظيمة كان تجسيداً حياً للمبادئ التي يؤمن بها ودعى إليها طوال حياته رحمه الله . لقد ارتقى شهيداً على ذات الدرب الذي سار عليه المئات من أبناء المحافظة الأبطال بمختلف الجبهات والميادين ،أولئك الأشاوس الذين خلدوا اسم المحافظة بأحرف من نور وضربوا أروع الأمثلة في سبيل رفعة هذا الوطن .

وهاهم كل يوم يسطرون أروع البطولات والملاحم في سبيل تحرير الوطن من براثيين المليشيات الانقلابية الآثمة . نسأل الله الرحمة للشهيد رشاد البعداني وأن يتولاه بواسع رحمته و يتقبله في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء . وإننا نجدد العهد لكل شهدائنا الأبطال وجرحانا البواسل إننا على العهد ماضون حتى تحرير كل شبر من تراب وطننا الحبيب الخلود للشهداء, المجد للجرحى النصر للوطن صادر يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 م قيادة محور اب رئيس المجلس العسكري بمحافظة اب العميد أحمد البحش