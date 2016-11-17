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حملة لرابطة الأمهات المختطفين بعد مقتل 5 منهم تحت التعذيب في أقل من شهر

الخميس 17 نوفمبر 2016 11:51 ص الصحوة نت - صنعاء
حملة لرابطة الأمهات المختطفين بعد مقتل 5 منهم تحت التعذيب في أقل من شهر شعار الرابطة

تطلق رابطة أمهات المختطفين حملة إعلامية حقوقية مساء اليوم الخميس للتنديد بجرائم التعذيب الوحشي الذي تمارسه جماعة الحوثي والمخلوع صالح ضد أبنائها المختطفين في سجونهم. 

وتطلق الرابطة الحملة الإعلامية بعد أن كشفت عن أن خمسة من المختطفين لدى مليشيات الحوثي قد قتلوا تحت التعذيب الشديد في عدد من سجون الحوثيين في أقل من شهر والذي كان آخرهم المختطف وليد الإبي الذي تمت تصفيته في سجن البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء بعد أيام قليلة من اختطافه.

وأهابت الرابطة الأمهات بجميع الإعلاميين والقنوات الفضائية والنشطاء والحقوقيين بالوقوف معهن في الدفاع عن قضية أبنائهن المختطفين ظلما في سجون الحوثيين، والإسهام الفاعل في الحملة التي ستكون تحت هاشتاج #اوقفوا_التعذيب_في_اليمن

 #StoptheTortureinYemen


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