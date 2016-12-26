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تقدم نوعي لقوات الجيش في نهم ومقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للانقلابيين

الأثنين 26 ديسمبر 2016 01:38 م الصحوة نت | متابعة خاصة
تقدم نوعي لقوات الجيش في نهم ومقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للانقلابيين


تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير قرن ودعة وقرية سرحان في نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن وحدات من الجيش والمقاومة تواصل تقدمها في مديرية نهم في مختلف المواقع وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.

 

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت آليات ومعدات عسكرية في مواقع مختلفة فيما دمرت 3 أطقم كانت في طريقها لمواقع الانقلابيين.

 

ومنذ الأربعاء الماضي وقوات الجيش تواصل تقدمها في نهم وأحرزت تقدماً كبيراً في مختلف مواقع المنطقة.

 

 الصحوة نت | متابعة خاصة

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