رئيس الوزراء: نعكف على إعداد موازنة 2017 وسيتم صرف مرتبات كافة موظفي الدولة





أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة اليمنية تعكف على إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2017، والتي ستكون لكل محافظات البلاد، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال بن دغر في صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحكومة تعكف عَلى الإعداد لموارنة 2017 بما يسهم في انها معاناة المواطنين جراء حرب الحوثي صالح ونهبهم الاحتياطي النقدي، مؤكداً بأن ميزانية الدولة للعام 2017 ستكون لكل المحافظات اليمنية وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة.

يأتي هذا التوجه في ضل استمرار مليشيا الحوثي والمخلوع نهب مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي تسيطر عليها.

وللشهر الرابع على التوالي وموظفي الدولة في معظم المحافظات بدون مرتبات، وسط تفاقم الوضع المعيشي جراء انقطاع المرتبات.

الحصوة نت | متابعة خاصة