المحويت: مدير شرطة المحافظة المعين من المليشيات يهرب 7 سجناء متهمين بقضايا قتل





أفادت مصادر محلية بمحافظة المحويت عن قيام المدعو علي صالح الغني مدير شرطة المحافظة المعين من الحوثيين بتهريب ( 7) سجناء من السجن المركزي متهمين بجرائم قتل.





وأكدت المصادر للمركز الاعلامي لاقليم تهامة أن (الغني) أوعز أمس الأحد لإحدى العصابات التي يديرها بالتقطع للسجناء وهم في طريقهم لحضور جلسة في المحكمة وقامت العصابة بتهريب السجناء في وضح النهار وبتواطؤ من قبل المليشيات.





وكشفت المصادر عن وجود ارتباطات وثيقة للمذكور بعصابات القتل والسرق وكل جرائم نهب الاسواق والدكاكين الأخيرة.





وأفادت مصادر موثوقة عن تورط (الغني) في قضايا فساد مالي بالادارة وأن ملفه مطروح في المجلس التأديبي الأعلى بوزارة داخلية الحوثيين لكن يجري عرقلته نظرا للخدمات التي يقدمها للانقلابيين ولذا يتم تأجيل محاسبته لحين الاستغناء من خدماته.



