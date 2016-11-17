الحوثيون يعتقلون عددا من المواطنين في المحويت وقيادي مؤتمري يتوعد بثورة

أكد قيادي مؤتمري في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة المليشيات أن الحوثيين يقومون يومياً بإصدار قرارات تعيين تمكنهم من السيطرة والاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة في المحافظة.

وأضاف القيادي المؤتمر _ الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن الحوثيين قد أصدروا مئات القرارات لأعضائهم سواء في مركز المحافظة أو المديريات وأن التعيينات التي تمت تفتقد إلى أدنى درجات الكفاءة والمهنية، والتي كان آخرها تعيين أحد أعضاء المليشيات الحوثية ويدعى عبدالله النويرة قائداً لمعسكر الأمن المركزي بدلاً عن القيادي المؤتمري (عقيد ركن محمد القوسي)، بالاضافة إلى تعيين أحد الوافدين من محافظة صعدن ويدعى (أبو وحيد) أركان حرب لمعسكر الأمن المركزي بدلا عن العقيد يحيى الجغل.

وأكد القيادي المؤتمر أن المدعو (أبو وحيد) لا يعرف أسمه الحقيقي وليس له أي علاقة بالسلك العسكري، مشيرا إلى أن أعضاء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي يتم تهميشهم من قبل أصحاب السوابق والمجرمين – حسب وصفه – متوعداً بانتفاضة قادمة من داخل المؤتمر الشعبي العام.

من جهة أخرى تواصل مليشيات الحوثي حملات الاعتقالات ضد المناهضين لسياستهم الإجرامية وفي الوقت الذي يقبع أكثر من 400 معتقل من المناهضين للمليشيات الحوثية في سجون محافظة المحويت منذ أكثر من عام.

مصادر محلية أكدت أن عدد من الأطقم العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح هاجمت مساء أمس الأربعاء بيت مليك أحد قرى الضلاح الأعلى بمديرية شبام واختطفت عدد من المواطنين وهم محمد محمد الليث - محمد حمود مساعد - محمد عبدالله حسن المرير - سمير محمد صالح سعيد، كما قامت بإختطاف شوقي أحمد القساس - واخيه صالح احمد القساس من ابناء الاهجر واودعتهم جميعا في سجن شبام دون الإفصاح عن أسباب الإختطاف.

من جهتهم استنكر مشائخ ووجهاء واعيان المديرية أعمال وتصرفات ميليشيات الحوثي والمخلوع التي وصفوها بالهمجية والبربرية ومؤكدين بأن هذه الطريقة تتنافى مع كل العادات والاعراف القبلية المتعارف عليها لدى القبائل اليمنية.



