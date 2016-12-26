حجة: المليشيات توجه بإيقاف نشاط منظمات تعالج سوء التغذية

وجهت سلطة المليشيات بمحافظة حجة بإيقاف نشاط العيادات المتنقلة التي تعمل في عدد من المديريات لمعالجة سوء التغذية وقضايا الامومة بتمويل من منظمات دولية.





جاء ذلك في مذكرة لمدير الامن السياسي بالمحافظة ابوحمزة القاسمي المعين من قبل المليشيات الموجهة لمكتب الصحة ووكيل المحافظة المختص -حصلت الصحوة نت على نسخة منها- والتي لم يشر فيها الى الاسباب سوى (اسباب أمنية) لم يوضح ماهيتها.





وبحسي التقديرات شبه الرسمية يوجد في محافظة حجة اكثر من 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الامر الذي يؤدي مع الايام القادمة الى تضاعف اعداد سوء التغذية بشكل مخيف.





تجدر الاشارة الى وجود اربع عيادات متنقلة تعمل على تقديم الخدمات الطبية للاطفال دون سن الخامسة، خاصة في الاماكن النائية، سواء في مجال التحصين او التغذية العلاجية لمن يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط والرعاية التكاملية او خدمات رعاية الامهات، وغيرها من المستلزمات الطبية.





ونفذت قيادة المحافظة الشرعية حملة إعلامية واسعة لاغاثة محافظة حجة وجلب اكبر عدد من المنظمات الانسانية لتقديم خدماتها للمتضررين، ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا في مختلف وسائل الاعلام تحت شعار (حجة تستغيث) ، فيما تسعى المليشيات لإيقاف الجهود الانسانية ونهب المساعدات وبيعها في الاسواق وتحويلها إلى مجهود حربي لمقاتيلها.



