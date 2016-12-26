إب: المليشيات تنفذ حملة مداهمات واختطافات واسعة بحق الناشطين

نفذت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس الأحد حملة اختطافات واسعة استهدفت عدد من الناشطين الإعلاميين في محافظة إب وسط اليمن.





وآفادت مصادر محلية بأن المليشيات داهمت صيدلية "عالم حواء" الكائنة بالمدينة القديمة بهدف اختطاف الناشط الإعلامي "علي السياغي" والذي تناول حادثة سرقة خزينة جامعة إب بكثير من السخرية والطابع الفكاهي.





وقال السياغي في صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي بأن "طقومات تابعة للمليشيات ومنذ الصباح مابش معاهم مهرة فلتوا للكل وركزوا على علي السياغي وهيثم العزي وقد خطفوا كثير من المدينة".





وأكد السياغي بأن المليشيات خطفت منذ صباح اليوم عشرة ناشطين من أبناء المحافظة، فيما تحفظت أسر المختطفين عن الحديث عنهم أو الإشارة لأسمائهم نتيجة التبعات التي يتعرض لها المختطفون حين يتم تناولهم اعلاميا.





وداهمت المليشيات عدد من مقاهي النت واختطفت عدد من الناشطين في المدينة القديمة من بينهم الناشط "أحمد القفل"، فيما قال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي"هيثم العزي" بأن المليشيات الانقلابية تطارده هو وعدد من الناشطين بمدينة إب القديمة.





وفي مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال أكدت مصدر محلي بأن مليشيات الانقلاب اختطفت اثنين من أبناء المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة في حين لا تزال تواصل البحث عن آخرين.





وقال مصدر محلي بأن ثلاثة أطقم تابعة للمليشيات اقتحمت أحد المنازل في مدينة القاعدة واختطفت اثنين".





وفي جامعة إب اختطفت المليشيات عشرة طلاب أمس الأول بينهم أربعة طلاب من مديرية السياني جنوب محافظة إب.





وتأتي هذه الإختطافات بعد يومين من اختطاف أربعة مواطنين بمديرية النادرة شرق محافظة إب بينهم طالب جامعي يدعى سهيل العودي واقتيادهم إلى جهة مجهولة.





وذكر مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأم المتحدة بأن مليشيات الحوثي وصالح تواصل خطف 871 مواطن بمحافظة إب وسط اليمن.





وتمارس المليشيات حملة اختطافات واسعة بحق أبناء محافظة إب منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م وسط غياب للمنظمات الإنسانية والحقوقية.