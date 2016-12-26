عقب بث تحقيق "السلاح المنهوب".. الحوثيون يقتحمون مكتب الجزيرة المغلق بصنعاء





اقتحمت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مساء الأحد مكتب قناة الجزيرة المغلق في العاصمة صنعاء.

وقال مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت في تغريدة له على موقعه "تويتر" أطلع عليه موقع "الصحوة نت" قال إن الحوثيين عاودوا اقتحام مكتب الجزيرة بصنعاء المغلق أساساً وقاموا بنهب ما تبقى من أثاث المكتب.

يأتي هذا بعد عرض قناة الجزيرة مساء الأحد تحقيقاً حول السلاح المنهوب، وكشفت فيه الكثير من خيوط اللعبة بين الحوثي والمخلوع وتآمرهم على مؤسسات الدولة واحتلالها ونهبها، بالإضافة الى مكالمات مسربة بين قيادات حوثية وأخرى للمخلوع صالح وعدد من قياداته.

وكان قد اقتحمت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح عقب دخولها العاصمة صنعاء في أواخر 2014 مكتب الجزيرة وقامت بغلقه.

المصدر | الصحوة نت