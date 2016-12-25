وثيقة.. رئيس الوزراء يوجه بفتح مكاتب للوزارات في عدن "مُحدث"





وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في إعادة فتح مكاتب لعدد من الوزارات لممارسة مهامها من عاصمة المؤقتة عدن.

وحصلت "الصحوة نت" على مذكرة توجيه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بخصوص ذلك.

وحسب المصادر فان الحكومة برئاسة أحمد بن دغر، وبتوجيه من الرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت بدراسة إعادة فتح مكاتب وزارات الداخلية والدفاع والخارجية وحقوق الإنسان، يليها فتح مكاتب السفارات الأجنبية في عدن.

ويأتي هذا التوجه الحكومي بعد أسابيع من وصول الرئيس هادي ورئيس الوزراء الى عدن برفقة العديد من الوزراء والمسؤولين.





وتسعى الحكومة الى تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، سيما عدن التي سيتم استئناف نشاط الدولة منها بصورة مؤقتة حتى تحرر العاصمة صنعاء من قبضة المليشيات الانقلابية.

المصدر | الصحوة نت