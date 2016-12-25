تقرير: 1665حالة انتهاك ارتكبتها المليشيات في محافظة المحويت

رصدت منظمة حقوقية محلية 1665 " انتهاك" ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح خلال العام 2016 بينها 437 حالة اختطاف في محافظة المحويت.

وقالت منظمة حقوق الإنسان بمحافظة المحويت "إن الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وملاحقة صحفيين وناشطين واقتحام القرى والمنازل وتشريد الأسر من منازلها".

وذكرت المنظمة في تقريرها "إن المليشيات عملت على جباية الأموال واحتلال مباني حكومية وخاصة ونهب ومصادرة رواتب الموظفين والتحريض الطائفي وإصدار تعيينات وترقيات غير قانونية لأتباعهم والعديد من الانتهاكات الجسيمة".

ورصد التقرير حالتين وفاة تحت التعذيب واختطاف 437 شخص وثمان حالات محاولة قتل، و12حالة تهديد بالتصفية الجسدية، و167ملاحقات، و42 حالة مداهمة قرى، و60حالة اقتحام منزل بالقوة وتفتيشها ونهب بعضها، وتشريد 174 أسرة من منازلهم، و 117 حالة تجنيد أطفال.

وأشار التقرير "إلى نعب المليشيات لرواتب 181 موظف حكومي، وتم رصد 51 قرار تعيين وترقية غير قانونية لموالين للمليشيات وإقصاء آخرين، كما تم نهب 9500 معونات غذائية ونهب25 ألف ناموسية مقدمه من منظمات إنسانية". وأضاف التقرير "أن المليشيات لا تزال تعمل على جباية الأموال بقوة السلاح والضغط والتهديد وشملت عامة الناس وبمسميات متعدد، ولم تقتصر على النقود بل شملت الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية".

كما منعت المليشيات تدريس الحديث والفقه في العديد من المدارس الحكومية بمديرية ملحان، إضافة إلى شق النسيج الاجتماعي للمجتمع، وممارسة التحريض الطائفي سواء في الإذاعات المدرسية والجوامع أو الدواوين.