مقتل 9 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل 9 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب عشرات اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

في المقابل استشهد 4 وأصيب 2 من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تلك المواجهات التي دارت في المكلكل ومدرسة صلاح الدين المحيطة بمعسكر التشريفات شرقي المدينة. وتمكنت قوات الشرعية في جبهة المحافظة من تحرير أحد المباني الرئيسية بمدرسة صلاح الدين شرق المدينة من عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع ، وقام الفريق الهندسي للجيش الوطني بتفكيك العبوات الناسفة التي كانت مزروعة داخل المدرسة من قبل المليشيا استعدادا لتفجيرها .

من جهتها، شنت طائرات التحالف غارة استهدفت نقطة تابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع في شارع الخمسين شمال المدينة . في سياق متصل، تعرضت الأحياء السكنية في شرق وشمال وغرب المدينة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في الحوبان والجند وتبة الجعشة والسلال وتبة سفتيل شرقا والخمسين والستين ومفرق شرعب شمال وشمال غرب المدينة. وأدى ذلك القصف إلى إصابة 5 من المدنيين بجروح.