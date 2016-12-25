ذمار: مليشيات الحوثي تواصل تعذيب المختطفين وتطلق سراح متهمين بقتل مواطن

قالت مصادر مطلعة “إن مليشيات الحوثي وصالح تمارس جرائم تعذيب مروعة بحق ما يقارب 100 مختطفاً في سجن الوحدة الواقع بخط الحداء في محافظة ذمار وسط اليمن".

وأفادت المصادر" ان المليشيات تمارس الكي بالنار، والضرب، وإطفاء السجائر على أجساد المختطفين، والتعذيب بالكهرباء؛ والتهديد بممارسات غير أخلاقية؛ مهينة للكرامة ومنتهكة للأعراض".

وبحسب المصادر "فإن المليشيات تمارس أيضا التعذيب النفسي بشكل مستمر بحق المختطفين في الإيهام بالغرق والتهديد بالسلاح".

وأطلق نشطاء في محافظة ذمار نداءات عاجلة لإنقاذ عشرات النزلاء والمختطفين من ممارسات المليشيات في سجون ذمار، ودعا النشطاء المنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على المليشيات للسماح بزيارة المختطفين.

في نفس السياق قالت مصادر محلية “إن مليشيات الحوثي أطلقت سراح عناصر تابعين لها متهمين بقتل مواطن بمديرية عنس بعد 12 ساعة من توقيفهم في البحث الجنائي الواقع تحت سيطرتها”.

وذكرت المصادر "أن المليشيات أطلقت سراح نجل قيادي حوثي "أبو علي السلامي" بمدينة ذمار وعدد من المسلحين الحوثيين المتهمين بارتكاب جرائم قتل.

وكان القيادي الحوثي "السلامي" يتزعم عصابة تقطع في طريق نقيل بني سلامة على طريق الحديدة- ذمار ومتهم في ارتكاب جرائم قتل واختطاف ضد مواطنين في ذمار.

وتمارس مليشيات الحوثي وصالح جرائم مستمرة بحق المواطنين في محافظة ذمار، حيث تختطف العشرات في سجون خاصة وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام2014.