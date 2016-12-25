استجابة لنداء الشرعية.. حوثيون يُسلمون أنفسهم في الجوف





انضم عدد من أفراد جماعة الحوثي الى صف الشرعية بينهم قيادات ميدانية في محافظة الجوف.





وحسب مصادر محلية في الجوف، فإن من بين الحوثيين الذين انضموا للشرعية القيادي "محمد الاهنوم" أحد أقرباء القيادي الحوثي سام الملاحي المعين من قبل الانقلابيين محافظاً للجوف.

وقال محافظ الجوف اللواء امين العكيمي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال ان المنشقين عن جماعة الحوثي أكثر قناعة من ذي قبل بان المليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار.





ورحب المحافظ العكيمي بالمنضمين في صفوف الشرعية مؤكداً أنهم بين اخوانهم ابناء الجيش والمقاومة المناضلين في سبيل تحقيق مشروع دولة تكفل حقوق ابناءها بدون تمييز.





وكان قد وجهت السلطات المحلية في الجوف، دعوة الى كافة المغرر بهم في جماعة الحوثي والمخلوع لسرعة الانضمام الى صف الشرعية.

الصحوة نت | متابعة خاصة