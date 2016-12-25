المحويت: مليشيات الحوثي تلزم المشائخ المتحوثين من المؤتمر بتجنيد كتائب عسكرية

ألزمت قيادات في مليشيات الحوثي القيادات المتحوثة من المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت بتجنيد كتائب عسكرية من مناطق نفوذهم.

وكشفت مصادر خاصة في محافظة المحويت بأن قيادات المليشيات الحوثية فرضت على مشائخ في المؤتمر تجنيد كتائب عسكرية بغرض تعزيز جبهات القتال التي تشهد استنزاف واسع وعزوف غير مسبوق.

وبحسب المصادر فإن جهود القيادات المؤتمرية المتحوثة لم تجد أي تجاوب من الاهالي الذين رفضوا الزج بأبنائهم في حروب المليشيات العبثية والخاسرة.

وأوضحت المصادر أن مطهر الشاحذي عضو المجلس المحلي بالمحافظة حاول إقناع الأهالي في منطقته بإرسال ابناءهم إلى الجبهات إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وأكدت بأن الشاحذي مكلف بالاشراف على معسكر قيد التجهيز ويقوم بمحاولات تجنيد الطلاب من المدارس والأحياء والزج بهم إلى جبهات القتال مستغلا حاجة الناس وفقرهم.