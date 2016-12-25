مارب: ندوة حول سد مارب تدعو إلى استكمال مرحلته الثانية

دعا مشاركون في ندوة إلى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من قنوات السد للاستفادة في توسيع الرقعة الزراعية.

وشددت توصيات الندوة التي نظمها مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب اليوم في ختام الفعاليات الاحتفائية بالذكرى ال 30 ﻻعادة بناء السد، على تغطية القنوات الرئيسية للسد للتقليل من الفاقد وحمايتها من الزحف الصحراوي.

وفي الندوة التي انعقدت تحت عنوان (إعادة بناء سد مأرب وأثره على القطاع الزراعي والاقتصادي بالمحافظة ) أوصى المشاركون بضرورة العمل على فتح الاسواق الخليجية للمنتجات الزراعية من محافظة مأرب خصوصا الحمضيات والخضروات التي تنتجها المحافظة بكميات وفيرة.

كما أكدت الندوة على ضرورة الاستفادة من الطمي الذي يتراكم في السد وتوفير آلات لتحريكها مع مياه السد وخروجها إلى الأراضي الزراعية كونها غنية بالعناصر المعدنية وتراكمها في السد يمثل خطرا مستقبليا على جسم السد.

وقدمت في الندوة أربع أوراق عمل أثريت بالعديد من الآراء والنقاش البناء من قبل المشاركين.

يشار إلى أن مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سيف الولص كان قد استعرض في افتتاح الندوة أهمية الاحتفاء بذكرى إعادة بناء السد أول مرة بعد ثلاثين عاما من افتتاحه في التذكير والترويج لهذه المنشأة الحيوية.

وأكد الولص على ضرورة التفكير الجدي بكيفية الاستغلال الأمثل له لتطوير القطاعين الزراعي والسياحي، إلى جانب التذكير في هذه الفعاليات الاحتفائية بعمق العلاقات اليمنية الاماراتية والمراحل المتبقية للسد والمتمثلة بالقنوات والتي وعد بها المرحوم زايد وجدد رئيس دولة الامارات استعداده الوفاء بما وعد المرحوم والده ولم يتبق سوى المتابعة والتواصل مع الجانب الاماراتي لتخصيص المبالغ اللازمة لبدء عملية التنفيذ.