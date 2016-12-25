إب: مليشيات الحوثي تعين محسوبين عليها مدراء في عدد من المدارس

أقدمت مليشيات الحوثي وصالح على تغيير عدد من مدراء المدارس بمديريتي الظهار والمشنة بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر تربوية “إن المليشيات عينت الأيام الماضية مدير جديد من المحسوبين عليها لمدرسة خالد بن الوليد ـ أحد أهم مدارس محافظة إب بالإضافة إلى مدارس أخرى في عدد من المديريات".

وأفادت المصادر " أن المليشيات أقالت مدير مدرسة خالد بن الوليد عادل باسلامة وعينت محسن الشعراني وهو من الشخصيات القيادية بحزب صالح وتم استقطابه لجماعة الحوثي منذ قدوم الحوثيين إلى إب وسيطرتهم عليها".

ويأتي تعيين الشعراني بعد أيام قليلة من تعيين محمد العياني مديرا لمدرسة صلاح الدين بمديرية الظهار بمدينة إب وهو من المحسوبين على مليشيات الحوثي.

وتحاول المليشيات إحكام سيطرتها على مكاتب التربية والتعليم في المحافظات التي تسيطر عليها، ضمن مشروعها في تحويل المدارس إلى تدريس مناهج لها علاقة بالفكر الطائفي التي تروج له من خلال فرض ملازم ضمن مناهج التعليم.