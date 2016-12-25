الرئيس: حضرموت عانت فترة من الظلم والتهميش وقد حان الوقت لإنصافها





قال الرئيس عبد ربه منصور هادي ان حضرموت لم تدنسها المليشيات الانقلابية ولكنها عانت من وطأة عدواً آخر لا يختلف في الوسيلة عن المليشيا الانقلابية وهي الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تم تطهير حضرموت منها في ملحمة المصير المشترك مع الاشقاء بالتحالف العربي.

ولفت الى أن حضرموت عانت لفترة من الظلم والتهميش وقد حان الوقت لإنصافها لتأخذ موقعها الطبيعي في إطار الدولة الاتحادية بعيدا عن زمن المركزية المفرطة والعبث بمقدرات الشعب.

وأضاف رئيس الجمهورية ان حضرموت اليوم تتعافى وتنهض من جديد بفضل تضحيات أبنائها المخلصين ودور وبصمات دول التحالف.

وأكد أن حضرموت وأهلها لا يمكن لها ان تكون بيئة جاذبه للتطرف والإرهاب من خلال تاريخها القديم والحديث وسيرة أهلها الذين عرفوا بالوسطية والعلم والحضارة والصدق والتسامح والأمانة والبساطة والأخلاق الحميدة والانضباط الوظيفي واحترام النظام والقانون.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للسلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمستشارين والوزراء المرافقين.. وذلك عقب وصوله صباح اليوم.

وقال الرئيس : نحن هنا اليوم بينكم للوقوف على واقعها وتحدياتها ومن اجل خدمة أبنائها لنبعث رسالة مفادها ان حضرموت آمنه مستقرة وتفتح ذراعيها لأبنائها وكل من يحمل بذور الخير والبناء والنماء لمستقبل زاهرا مشرق يعود بالنفع على المواطن والمجتمع.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية توحيد الجهود ووحدة الصف لمواجهة التحديات التي لازالت تتربص بالجميع من خلال التمسك بمخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد في وطن تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وكان قد وصل رئيس الجمهورية الى المكلا صباح اليوم وذلك ضمن الزيارات الميدانية للمدن المحررة، بهدف الاطلاع على الاوضاع الميدانية وتطبيع الأوضاع فيها.





الصحوة نت | متابعة خاصة